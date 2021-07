Ab 1. August neue Öffnungszeiten!

Zum 1.8.2021 werden in allen drei Bären-Apotheken die Öffnungszeiten umgestellt. Unsere einfache 8 bis 8 Regel ist inzwischen nicht mehr realisierbar. Das gute Betriebsklima, das auch unsere Kunden schätzen, lebt von der Zufriedenheit unserer Teams und das ist u. A. abhängig von den Arbeitszeiten. Gerade für Apotheken ist es seit langem schwierig frei gewordene Stellen neu zu besetzen oder zeitweise Vertretungen zu finden. Inzwischen bieten wir aber zahlreiche Optionen an Medikamente und andere Artikel zu ordern – online, per App oder telefonisch und diese über den Abholautomaten auch außerhalb der Öffnungszeiten abzuholen oder von unseren Boten liefern zu lassen. Wir informieren Sie gern persönlich über unsere Beratungs- und Abholmöglichkeiten.