Apotheken-Notdienst – nur lästige Pflicht?

Wohl jeder hat schon mal den Apotheken-Nacht- oder Notdienst genutzt. Vor allem Kleinkinder halten sich selten an normale Öffnungszeiten, bekommen z. B. nachts hohes Fieber oder an Feiertagen Brechdurchfall. Oft ist dann der ärztliche Notdienst gefragt, der ein dringendes Rezept ausstellt. Ein typisches Beispiel, wofür der Apotheken-Notdienst gedacht ist. Auch das fehlende Schmerzmittel an Feiertagen kann ein echter Notfall sein. Eigentliche „Nicht“-Notfälle sind dagegen Nasensprays, Schlafmittel, Schwangerschaftstests oder auch ein tagelang vergessenes Rezept. Von Notdienstkunden gern kritisiert wird die notwendige Notdienstklappe oder wenn es nach dem Klingeln etwas dauert bis jemand erscheint. Viele diensthabende Apotheker*innen stehen am Tag nach dem Notdienst wieder in der Apotheke und brauchen deshalb ein wenig Schlaf. Die aktuelle Notdienstgebühr von 2,50 € ist nur eine minimale Vergütung hierfür, egal was oder wie viel der Kunde kauft. Einzige Ausnahme: bei Rezepten mit dem Hinweis „noctu“ übernimmt diese die Kasse.