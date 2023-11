Apotheken-Protestmonat November

Die ABDA, der bundesweite Apothekenverband, hat den November zum Protestmonat ausgerufen. Aus gutem Grund, denn noch immer liegen seitens des Gesundheitsministers keine Vorschläge für die überfällige Honoraranpassung vor. Bleibt es bei dieser ablehnenden Haltung, werden bis zum Jahresende etliche Apotheken schließen müssen. Neben der kritischen wirtschaftlichen Lage, die gut ein Drittel aller Apotheken betrifft, sind vor allem jene gefährdet, für die es trotz langer Suche keine Leitungsnachfolger*innen gibt. Vier regional begrenzte Protesttage soll es jeweils am Mittwoch geben. Die Apotheken in Baden-Württemberg wären am 22.11.23 wieder zum Streiken aufgefordert. Der Abschluss-Protest wird dann am 29.11.23 mit einer Kundgebung in Berlin stattfinden. Über Art und Umfang unserer Protestaktionen informieren wir Sie rechtzeitig.