Aus CallmyApo wird zum Jahresanfang gesund.de

Viele Kunden haben im letzten Jahr unsere Rezepte-App CallmyApo genutzt und so direkt und unkompliziert bei der Bären-Apotheke ihre rezeptpflichtigen Medikamente bestellt. Ab 2022 wird diese App in die größere Plattform von gesund.de integriert. Die Rezepte kann man hier wie gewohnt durch Fotografieren per App an uns weiterleiten – ohne Telefonat und ohne extra vorbeizukommen. Wir schicken Ihnen anschließend eine Mail, wenn das Medikament zur Abholung bereit liegt oder lassen es von unseren Boten bringen. Auch wenn sie anders aussieht, funktioniert die App im Grunde wie gehabt. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich einfach an unser Apothekenteam. Mit gesund.de kommen wir mit der digitalen Vernetzung noch einen Schritt weiter und näher zu unseren Kunden.