Corona-Impfung auch für Kinder ab 5 Jahren!

Die STIKO hat nun Ende Mai eine allgemeine Corona-Impfempfehlung auch für Kinder zwischen fünf und elf Jahren abgegeben. Bis dahin galt diese nur bei Vorerkrankungen. Empfohlen wird für diese Altersgruppe i. d. R. nur eine einmalige Grundimmunisierung. Lediglich bei Kindern in deren Umfeld sich Risikopatienten befinden, gilt eine Zweifachimpfung als sinnvoll. Diese veränderte Empfehlung erfolgt vorsorglich, da Experten spätestens im Herbst mit einem erneuten Anstieg der Covid-19-Infektionen rechnen. Bei Kindern sollte vorzugsweise der niedrig dosierte Impfstoff Comirnaty von BioNTech verimpft werden, aber auch Spikevax von Moderna ist alternativ möglich. Ob die Einmal-Impfung in dieser Altersklasse ausreicht, will die STIKO im Spätsommer oder bei einem Anstieg der Infektionszahlen erneut bewerten. Kinder mit Vorerkrankungen sollten wie früher schon empfohlenen doppelt immunisiert werden plus einer Boosterimpfung.