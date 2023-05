Corona-Impfung in Apotheken ungewiss

Anfang des Jahres sah es so aus, als würden die Impfungen in Apotheken weiterhin zum Standard gehören. Die aktuellen politischen Entscheidungen sehen anders aus. Im April wurde die Corona-Impfung in die reguläre Gesundheitsversorgung durch die Arztpraxen überführt. Die notwendigen Empfehlungen für künftige Schutzimpfungsrichtlinien werden gerade von der Stiko, der ständigen Impfkommission, festgelegt. Zurzeit entscheiden die Arztpraxen, wer einen erneuten Impfschutz benötigt. In Apotheken sind Corona-Impfungen momentan nur noch für Selbstzahler möglich. Das heißt, theoretisch können wir weiterhin impfen, faktisch finden sie aber nur noch in Einzelfällen statt. Auch die Vergütung für Kassenpatienten*innen ist noch nicht abschließend geregelt. Wir können uns derzeit für die saisonalen Grippeimpfungen ab Herbst bereithalten und müssen in Sachen Corona-Impfung abwarten. Wie es hier weitergeht, erfährt man über unsere Online-Medien und natürlich direkt in den Bären-Apotheken.