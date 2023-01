Coronaimpfung wird 2023 Kassenleistung!

Um die Coronaimpfung künftig zur Regelleistung über die Krankenkassen werden zu lassen, gibt es ab Jahresanfang eine Übergangsregelung. Bis zum 7. April kann man sich in Hausarztpraxen und Apotheken noch kostenlos impfen lassen. Diese Impfungen werden aus den Rücklagen des Gesundheitsfonds erstattet. Dies ändert sich ab April, wenn Versicherte wie sonst üblich ihre Versichertenkarte vorlegen müssen. Corona-Impfungen von Personen ab dem vollendeten 12. Lebensjahr werden in entsprechend geschulten Apotheken wie der Bären-Apotheke dann dauerhaft möglich sein. Die Impfungen gehen damit in eine Regelversorgung über. Für Baden-Württemberg gibt es ein zentrales Corona-Impfportal unter www.impftermin-bw.de über das auch Impfungen für unser TIZ Herrenberg gebucht werden können.