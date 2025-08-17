Nur jeder 5. nutzt aktuell die angebotenen Vorsorgeuntersuchungen. Obwohl 2024 so viele Darmspiegelungen durchgeführt wie noch nie, auch die Stuhltests zur Früherkennung (FIT) steigen zahlenmäßig. Um die Hemmschwelle zu reduzieren wurde ein neues Testverfahren entwickelt, das zuhause gemacht und per Smartphone-App kontrolliert wird. Ähnlich wie beim Corona-Test kommt hier eine Testkassette und eine Farbcodierung zum Einsatz. Den letzten Schritt übernimmt die App per Foto. Das Ergebnis ist abhängig von der Farbintensität des Teststreifens. Die App weist den Nutzer auch auf eine nötige ärztliche Untersuchung hin. Vor dem Kauf sollte man sein Handy zu checken, da ältere Modelle technisch oft nicht ausreichen. Eine Studie des DKFZ hat seine Zuverlässigkeit gegenüber Labortests belegt. Der Test ist bei uns erhältlich und die notwendige App findet man in den üblichen App-Stores.