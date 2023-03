Das E-Rezept lässt auf sich warten

Schon im September letzten Jahres mussten die Apotheken alles für eine reibungslose Einführung des neuen E-Rezeptes vorbereitet haben. Doch bislang kommen nur wenige E-Rezepte hier an, denn es wird in den Praxen oft noch die alte Papierversion genutzt. Bisher sind nur knapp 5000 Praxen bundesweit angeschlossen und für den weiteren Ausbau gibt es keinen Zeitplan. Ohne diesen oder entsprechenden Druck in Form einer Verpflichtung wird die Digitalisierung im Gesundheitswesen nur schleppend vorankommen. Zusammen mit der elektronischen Gesundheitsakte, die ebenfalls schon seit letztem Jahr zur Verfügung steht, würde nicht nur die Abwicklung vereinfacht, sondern es würde Patienten, die dauerhaft viele Medikamente einnehmen, die Medikation erheblich erleichtern und absichern. Bei der Polymedikation durch mehrere Praxen, ist ein Überblick kaum möglich, so dass Risiken wie Wechselwirkungen oft gar nicht oder erst spät erkannt werden.