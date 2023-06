Die Bären-Apotheken brauchen Verstärkung

Approbierte Apotheker*innen haben schon seit Jahren die Qual der Wahl. Kaum eine Apotheke, die nicht auf der Suche nach Mitarbeiter*innen ist und das obwohl noch nie so viele Apotheken schließen mussten wie 2022. Freigestellte Mitarbeiter haben dann meist im Handumdrehen neue Arbeitsverträge. Auch die Bären-Apotheke ist trotz ihres guten Rufs als ausbildende Apotheke wieder auf der Suche. Alle drei Bären-Apotheken in Herrenberg, Rottenburg und Tübingen brauchen dringend Apotheker*innen-Verstärkung. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht bei allen drei Teams schon lange die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Flexible Arbeitszeiten sind aber nur durch die große Zahl an Mitarbeiter*innen möglich.Infos oder Bewerbungen gern einfach mailen an herrenberg@pillenbringer.de