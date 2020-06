Diese Masken sind nicht für jeden geeignet!

Mittlerweile hat man in der Maskenfrage die Qual der Wahl: bei der Befestigung, ob aus Stoff in allen denkbaren Farben und Mustern, ob aus Flies oder Polypropylen. Alles geht, solange Mund und Nase bedeckt sind. Doch mitunter sieht man im Alltag auch Menschen mit einer FFP-Maske mit Filtereinsatz. Diese sind hierfür aber denkbar ungeeignet, denn wer selbst ohne zu wissen Virenträger ist, gibt diese so an die Umgebung ab. Die ausgeatmete Luft bleibt ungefiltert. Mit allen anderen Masken schützt man andere und verhindert die weitere Verbreitung. Vor allem Krankenhauspersonal wird mit diesen speziellen Masken bei der Betreuung von Covid-19-Patienten geschützt. Masken mit Luftfilter sollten deshalb diesen vorbehalten bleiben. Für den normalen täglichen Gebrauch in der Öffentlichkeit sind sie fast schon fahrlässig.