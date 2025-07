Direkte Abrechnung mit Privat-Krankenkassen

Seit Kurzem können Privatpatienten uns die direkte Abrechnung mit einzelnen Krankenkassen überlassen. Damit entfällt die sonst notwendige Vorkasse für den Versichertenanteil der Medikamente und entlastet den eigenen Geldbeutel. Möglich wurde dieser neue Service durch die aktuelle Kooperation der privaten Krankenkassen mit dem Deutschen Apothekerverband e.V. Voraussetzung ist, dass die eigene Krankenkasse an diesem beschlossenen Verfahren teilnimmt. Der Patient sollte diese Option gemeinsam mit der Bären-Apotheke beantragen oder dies von uns in entsprechenden Onlinelisten überprüfen lassen. Übrig bleibt dann für den Patienten nur noch der ev. nicht erstattungsfähige Eigenanteil. Zu den kooperierenden Krankenkassen gehören u. A. die Allianz, Debeka, HUK-Coburg, Pax sowie die Postbeamten-Krankenkasse. Falls Sie sich nicht sicher sind oder Infos benötigen, sprechen Sie uns einfach an.