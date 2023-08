Lange angekündigt soll es nun flächendeckend eingeführt werden: das elektronische Rezept für Kassenpatienten, kurz E-Rezept genannt. Die meisten Apotheken sind schon lange startklar. Viele Arztpraxen waren aber technisch hierfür noch nicht ausgestattet. Doch seit dem 1.Juli kann man dies theoretisch auch mittels der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) einlösen. 80 Prozent aller Apotheken wollen ab August E-Rezepte über die eGK abwickeln können. Damit soll die Verbreitung flächendeckend endlich Fahrt aufnehmen. Anders als bei der App via Handy wird über die eGK kein Zugangs-PIN benötigt. Damit stehen den Patienten jetzt drei Wege offen Rezepte einzulösen: per eGK, Handy-App oder als Rezeptcode in Papierform. Die Apotheken können i. d. R. mit allen Varianten umgehen. Folgerezepte im selben Quartal sollten künftig sogar direkt über die Rezepte-App von der Praxis an den Patienten übermittelt werden. Fragen Sie uns, wie das E-Rezept für Sie am besten funktioniert.