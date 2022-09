Die Erkältungswelle zum Sommeranfang hatte bei Medikamenten für Kinder zu Problemen geführt. Der Lieferengpass bei Ibuprofen- und Paracetamolhaltigen Schmerz- und Fiebersäften soll voraussichtlich im September behoben sein. Aber auch bei Paracetamolzäpfchen kam es zu Beschaffungsproblemen. Dies passiert nicht zum ersten Mal, aber wenn es um die Versorgung der Kleinsten geht, erwarten Eltern natürlich zurecht, dass es erst gar nicht so weit kommt. Eigentlich haben wir alle kritischen Produkte mit viel Rechercheaufwand bislang noch beschaffen können, jedoch stießen auch wir wegen Apotheken, die komplett ausfielen, an unsere Grenzen und mussten Kunden vertrösten. Der Mangel an Paracetamolhaltigen Fiebersäften geht darauf zurück, dass nur noch zwei Hersteller diesen liefern. Apotheken durften Schmerzsäfte nun in Eigenrezeptur herstellen. Doch auch hier gab es bei den Rohstoffen Lieferzeiten von mehreren Wochen, so dass wir erst Anfang August damit beginnen konnten. Weiter Infos findet man …