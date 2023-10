Erneute Protest-Aktion am 27.9.23

Am Mittwoch, 27.9.23 schließen wir zwischen 13 und 16 Uhr unsere Bären-Apotheken in Herrenberg, Tübingen und Rottenburg für drei Stunden. Hintergrund ist der bundesweite Protest gegen die aktuellen Lieferengpässe und die allgemeine Apothekenmisere wie den Honorarrückgang sowie den Personalmangel. In diesem Zeitraum erwarten wir während des Deutschen Apothekertages in Düsseldorf Antworten von Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf die drängendsten Fragen. Es geht um den Erhalt einer sicheren wohnortnahen Gesundheits- und Arzneimittelversorgung – in der Stadt wie auf dem Land. Wir hoffen in seiner Rede an uns auf ein Mindestmaß an Wertschätzung und Entgegenkommen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und sind ab 16 Uhr wie gewohnt wieder für Sie da!