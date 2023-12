Erneuter Streiktag am 22.11.23

Für November wurde der Mittwoch zum Streiktag ausgerufen. Nach dem Norden und dem Westen war am 22.11.23 der Süden mit Bayern und Baden-Württemberg an der Reihe den Apotheken-Protest fortzusetzen. Am Mittag erwartete man in Stuttgart tausende Apotheken-Beschäftigte auf dem Schlossplatz zur Abschlusskundgebung. Auch wir waren mit einer Gruppe von Mitarbeiter*innen der drei streikenden Bären-Apotheken vertreten. Die Teilnahme war je nach Region sehr unterschiedlich. Im Raum Tübingen, Herrenberg und Rottenburg haben sich allerdings die Mehrzahl der Apotheken beteiligt. Derzeit scheint dies die einzige Möglichkeit zu sein, sich in Berlin Gehör zu verschaffen. Die Apotheken streiken nicht nur wegen der einbrechenden Umsätze und der seit 20 Jahren stagnierenden Honorare, sondern vor allem für die Versorgungssicherheit, gegen die fortgesetzten Lieferengpässe sowie das weitere Apothekensterben.