An so manchem Urlaubsort ist die Trinkwasserqualität unsicher. Während man hierzulande gefahrlos aus dem Wasserhahn trinken kann, gilt das nicht überall in Europa. Chlorgeruch zeigt zumindest an, dass hier keine Keime zu finden und Waschen und Zähneputzen unbedenklich sind. Die Trinkwasser-Qualität wird EU-weit durch einheitliche Richtlinien festgelegt. Es sollte „genusstauglich und rein“ sein. Doch in Osteuropa gilt dies nicht für Litauen, Lettland, Moldawien, Rumänien, Bulgarien, Türkei, Nordmazedonien, Serbien, Kosovo, Bosnien-Herzegowina und Albanien. Noch immer gehen rund 80 Prozent aller Reiseerkrankungen auf verunreinigtes Trinkwasser zurück. Aber auch in Ländern mit offiziell guter Wasserqualität, sollte man bei Ferienwohnungen auf Trübung und Geruch achten, denn auch alte Leitungen und Armaturen beeinflussen das Wasser. Im Zweifel mehrere Minuten abkochen bzw. filtern oder auf abgefülltes Trinkwasser zurückgreifen, will man den Urlaub gesund genießen.