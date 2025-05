Ein neuer Trend kursiert im Internet: Cortisol-Detox. Eine Cortisol-Entgiftung ist aber nicht nur fragwürdig, sondern kann gefährlich werden, schließlich wird Cortisol als Hormon vom Körper benötigt und produziert. Es ist wichtig für den Stoffwechsel und gilt als zusätzlicher Energiekick in Stresssituationen. Aber wie so oft macht die Menge das Gift. Wer sich ständig überfordert, ist oft mit einer zu hohen Menge an Stresshormonen belastet. Wird dies zum Dauerzustand, sollte man gegensteuern, sonst kann es zu ständiger Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und Gewichtszunahme kommen. Dagegen mit Entspannungstraining, regelmäßiger Bewegung und einer besseren Schlafhygiene vorzugehen ist sinnvoll. Eine Cortisol-Messung und mögliche Therapie gehört aber in die Hände von Fachleuten wie Endokrinologen/innen, so wie natürlich auch eine krankhafte Über- oder Unterversorgung mit Cortisol.