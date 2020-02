Frühlingskur mit Dr. Schrammek Green Peel

Seit September 2019 bietet unsere KosmetikPraxis Tübingen die original GREEN PEEL® Kräuterschälkur an. Eine überaus wirkungsvolle natürliche Kräuterschälkur, die seit inzwischen 60 Jahren weltweit erfolgreich von Profis eingesetzt wird. Sie verhilft bei unterschiedlichen Problemen mit einer Mischung aus Kräutern, Enzymen, Mineralien und Vitaminen in wenigen Tagen zu einer reinen, klaren Haut. Die Original Green Peel Kräuterschälkur gibt es nur in ausgewählten Kosmetikstudios sowie bei Hautärzten. Basis des natürlichen Peelings ist eine Mischung aus ausgewählten Kräutern, die Enzyme, Mineralien und Vitamine enthalten und in die Haut eingearbeitet werden. Mehr Infos zu den verschiedenen Behandlungsmethoden findet man hier .