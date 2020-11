Gerade jetzt die Videoberatung nutzen!

Der neue Service richtet sich gerade in Coronazeiten an Kunden, die nicht in die Apotheke kommen können, aber eine eingehende maskenfreie Beratung brauchen und mit der Technik schon vertraut sind. Das Einschalten der Kamera ist dabei aber nicht verpflichtend. Dr. Jochen Vetter wird als Inhaber der drei Bären-Apotheken mit diesem Angebot starten und insbesondere Beratungstermine am späten Nachmittag oder in den Abendstunden anbieten. Über unseren Online-Terminservice www.terminland.de_Baeren-Apotheke/ kann man sich direkt anmelden oder die Telefonnummer nutzen, die auf jedem Kassenzettel zu finden ist. Vor dem Termin bekommen Sie von uns per E-Mail einen Link zum Einloggen über die sichere Plattform von www.apotheken.de.