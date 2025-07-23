Ab 35 Grad wird es je nach Alter und Gesundheitszustand und abhängig davon wie man wohnt, schläft und arbeitet, für viele Menschen unangenehm. Hitze gilt inzwischen als weltweit größtes Gesundheitsrisiko. Laut RKI lassen sich allein 2024 etwa 3.000 Todesfälle hierzulande darauf zurückführen. Es war laut Deutschem Wetterdienst das heißeste Jahr seit Aufzeichnung der Wetterdaten. Und 2025 macht Anstalten dies weltweit noch zu toppen. Neben dem gefürchteten Kreislaufversagen durch Hitzschlag, gibt es aber noch eine Reihe weiterer Beschwerden, die sich auch unbemerkt einschleichen können. Worauf sollte man an schweißtreibenden Tagen und tropischen Nächten vor allem achten? Ein Hitzschlag kann grundsätzlich jeden treffen, abhängig von den Aktivitäten im Freien und mangelnder Flüssigkeitszufuhr.