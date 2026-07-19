Als Vapes vor einigen Jahren als neueste E-Zigaretten auf den Markt kamen, dachten viele mit weniger Nikotin sei es die ungefährliche Alternative zu Zigaretten. Doch immer mehr Studien belegen ihre riskanten Seiten, vor allem das Risiko für Lungen- und Mundhöhlenkrebs. Echte Langzeitstudien kann es derzeit noch nicht geben. Erschwert werden Studien auch durch die Nutzung von Zigaretten zusätzlich zu den E-Zigaretten. Beides verhindert, Vapes schon heute als eindeutig krebserregend zu kennzeichnen. Die Signale sind aber nicht zu übersehen, so dass man jetzt hierauf aufmerksam machen muss. Gerade das Erhitzen von Nikotin und künstlichen Aromen gefährdet Lunge und Herz-Kreislauf-System.