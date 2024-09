Grippe- und Covid-Impfungen in der Bären-Apotheke

Die neuen Grippe-Impfstoffe sind seit August verfügbar und warten wie jedes Jahr zwischen Oktober und Dezember auf ihre Verimpfung. Im Fokus stehen hier für die Ständige Impfkommission weiterhin Ältere ab 60 Jahren, chronisch Kranke aller Altersgruppen sowie Schwangere sowie Bewohner und Mitarbeitende von Senioren- bzw. Pflegeeinrichtungen. Auch wir dürfen wieder gegen Grippe impfen und wie in der letzten Saison Covid-19-Aufrischungsimpfungen vornehmen. Anspruch haben auf letztere auch Kontaktpersonen von Risikopatienten. Wer sich in der Bären-Apotheke impfen lassen möchte, sollte sich für eine Terminvergabe telefonisch melden oder uns in der Apotheke direkt ansprechen. Die Kosten übernimmt bei den genannten Risikogruppen die Krankenkasse (weitere Infos auch unter . Wer darüber hinaus geimpft werden will, sollte sich vorab bei der Krankenkasse informieren.