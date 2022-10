Grippeimpfung in unserem TIZ Herrenberg

Durch die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes im September dieses Jahres ist es nun auch Apotheken möglich die jährlichen Grippeschutzimpfungen vorzunehmen. Deshalb hat sich die Bären-Apotheke entschieden ihr Test- und Impfzentrum in Herrenberg in der Innenstadt am Hasenplatz auch hierfür zu nutzen. Ab Anfang November kann man sich online für die Impfungen am Samstagnachmittag über www.corona-schnelltest-gaeu.de für unsere Termine im TIZ über den Impfomizer anmelden. Die Kosten für die Grippeimpfung übernimmt die Krankenkasse. Deshalb bitte die Versichertenkarte nicht vergessen!