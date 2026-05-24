Hautpflege-Coaching durch Petra Klein

Regelmäßig ist die Dermokosmetikerin und Leiterin unserer KosmetikPraxis Tübingen auf Fortbildungsreisen. Immer öfter wechselt sie dabei auch die Seite und wird zur Referentin. So wie im Mai in Berlin bei einem Pierre Fabre Hautpflege-Seminar. Hinter dem Konzernnamen stehen bekannte Marken wie Avène bei sensibler Haut, Renée Furterer als Haarspezialist und Ducray, mit spezialisierten dermatologischen Produkten für Haut und Kopfhaut. Ziel des Seminars war es stimmige und erfolgreiche Pflegekonzepte für Apotheken-KundInnen mit unterschiedlichen Hautbedürfnissen zu erstellen. Dafür bringt Petra Klein langjährige Haut- und Produkterfahrung mit. Regelmäßig finden Haut- und Beratungs-Schulungen in der Deutschland-Zentrale in Berlin statt. Das hochwertige Dermokosmetik-Sortiment von Pierre Fabre bekommt man nur in Apotheken und Kosmetikstudios.