Hautpflege, die auch Natur und Umwelt schützt!

Produkte von Annemarie Börlind gehören nicht nur zu den Pionierleistungen in der Naturkosmetik, sondern gelten auch im Anbau und der Herstellung als ausgesprochen nachhaltig, fair und umweltfreundlich. Von Anfang an wurde die Verwendung von Extrakten aus toten Tieren, gentechnisch veränderten Pflanzen sowie von Tierversuchen abgelehnt und auf Parabene, Silikone und Paraffine verzichtet. Zahlreiche Auszeichnungen belegen das ökologische Bewusstsein und die nachhaltige Firmenphilosophie. Und dies alles im Sinne hochwertiger und innovativer Produkte, die man an unseren Börlind-Beratungstagen im Dezember wieder selbst testen kann.

4.12. – Tübingen, 5.12. – Rottenburg + 6.12.19 – Herrenberg, 10 – 18 Uhr,

kostenlose Kurzbehandlung nach Terminvereinbarung