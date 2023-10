Herzchen für Ihre Apotheke!

Vergeben Sie Herzchen für Ihre Lieblings-Apotheke. Der bundesweite Apotheker-Verband ABDA bittet seit Mitte August die Kunden*innen ihre Vorort-Apotheken durch eine Postkartenaktion zu unterstützen und diese an das Bundesgesundheitsministerium zu schicken. So soll zum Ausdruck gebracht werden, wie wichtig die Vor-Ort-Apotheken für die Gesundheitsversorgung sind und warum sie unterstützt werden müssen – in der Stadt wie auf dem Land. Die Karten sind inzwischen schon fast vergriffen, deshalb kann man jetzt auch digitale Herzchen sowie ein persönliches Dankeschön mailen über www.apoliebe.de Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!