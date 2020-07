Hilfestellung bei Ihrer digitalen Bären-Apotheke!

Die BärenPost extra-digital liegt seit Kurzem mit vielen Tipps in den Bären-Apotheken zum Mitnehmen aus und informiert über unser breites Online-Angebot. Nicht zuletzt seit Corona wird es immer wichtiger über unterschiedliche digitale Kanäle erreichbar zu sein. Doch deren Nutzung ist längst nicht für jeden selbstverständlich. Deshalb möchten wir diese gerade jenen nahebringen, die soziale Medien, Handy-Apps und Online-Shops bisher eher meiden. Oft sind es nur wenige technische Hürden oder Hemmschwellen, die man unter Anleitung leicht überwinden kann. Gerade im Alter lohnt es sich mit den neuen Möglichkeiten sich die Unabhängigkeit zu erhalten, gerade wenn man nicht mehr so mobil ist. Zögern Sie also nicht uns anzusprechen oder vereinbaren Sie über Ihre Bären-Apotheke mit unserer Präventionsbeauftragten Evelyn Edelman einen Termin.