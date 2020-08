Homocystein als Marker für die Gesundheit der Gefäße!

Gesunde Gefäße sind wesentlich für ein langes mobiles Leben. Aber nicht alles, was tagtäglich auf den Teller kommt, trägt dazu bei. Oft fehlen wichtige Vitamine, die dafür sorgen, dass schädliche Stoffwechselprodukte wie das Homocystein ausreichend abgebaut werden. Ähnlich wie das Cholesterin lagert es sich ab, schädigt Gefäßwände und erhöht so das Risiko für Thrombosen, Arterienverkalkung und Infarkte. Wo zu viel Homocystein vorhanden ist, findet man in der Regel zu wenig Vitamin B 12, B 6 und Folsäure. Wie man diesen Mangel ausgleicht, erklärt Evelyn Edelmann bei einem Homocysteintest. Durch mehrfache Testung in größeren Abständen erkennt man auch, ob die Maßnahmen greifen.

Homocystein-Messung:

7.9. – Rottenburg, 9.9. – Tübingen + 10.9.20 – Herrenberg (Kostenbeitrag 25 €)