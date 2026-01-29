Honig-Taler-Prämien statt Fake-Produkten

2025 rüttelte ein Bericht Honigliebhaber auf. TV-Recherchen hatten ergeben, dass das Strecken mit billigem Sirup 80 % des Supermarkt-Honigs trifft, viele also bereits gestreckten Fake-Honig gekauft haben. Mit den neuen Honig-Taler-Prämien wollen wir dagegen steuern und regionale Imker unterstützen. Der Honig stammt aus der Region Oberndorf a. N. und hat von der Uni Hohenheim das Zertifikat für Bioqualität bekommen. Die gepanschten Billig-Importe aus dem Osten drücken so sehr den Preis, dass die heimischen Imker in ihrer Existenz bedroht sind. Möglich wurde dies durch die unzureichende Bezeichnung des europäischen Honigs: „Mischung von Honig aus EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern“. Hierdurch ist der Import von Fake-Honig im großen Stil möglich. Nur bei ausgewiesenem Deutschen Honig kann man sich auf Qualität, Kontrollen und Herkunft verlassen.