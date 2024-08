Impfempfehlung der STIKO gegen RS-Virus

Seit der Pandemie infizieren sich überdurchschnittlich viele Kinder und Babys mit dem gefährlichen RS-Virus und bringen Pädiater und Kinderstationen im Herbst oft an die Grenzen der Belastbarkeit. Bis zum dritten Lebensjahr erwischt das Virus laut RKI fast jedes Kind. Je nach Alter kann es jedoch gefährlich werden: rund 25.000 Säuglinge müssen jährlich in den Krankenhäusern wegen einer RSV-Infektion der unteren Atemwege behandelt werden. Die meisten Fälle verlaufen mild, aber weltweit überleben mehr als 100.000 Kinder pro Jahr diese nicht. Die ersten Anzeichen einer Infektion gleichen einer gewöhnlichen Erkältung mit Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und Fieber. Bisher bekamen lediglich Babys mit einer Herz- oder Lungenerkrankung eine passive Antikörper-Immunisierung, die monatlich erneuert werden muss. Seit 2023 gibt es nun einen zweiten Antikörper, der über eine komplette RSV-Saison mit einer Schutzwirkung von ca. 75 Prozent aktiv ist und in anderen Ländern schon erfolgreich eingesetzt wird. Um Säuglinge vor ihrer ersten RSV-Saison besser zu schützen hat sich die STIKO jetzt für eine Impfempfehlung im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung U2 ausgesprochen.