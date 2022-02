Kinderimpfungen in Rottenburg und Herrenberg

Seit Ende 2021 gibt es die allgemeine Impfempfehlung der STIKO für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren mit Vorerkrankungen. Alle anderen können aber nach Aufklärung ebenfalls geimpft werden. Auch die Bären-Apotheke hat Anfang Januar gemeinsam mit örtlichen Kinderärzten Impfungen in Rottenburg und Herrenberg bei 5- bis 11-jährigen durchgeführt. Die Februartermine am 6. + 13.2.22 sind bereits fast ausgebucht. Sowohl in Herrenberg als auch in Rottenburg waren die Räumlichkeiten für die Kinder mit Luftballons und tierischen Accessoires dekoriert. In Herrenberg wurden sie sogar von einem fast lebensechten Bären begrüßt und das Team der Bären-Apotheke trug – sehr zur Freude aller Teilnehmer, Tiermasken. Geimpft wird mit dem niedrig dosierten Kinderimpfstoff von BioNTech/Pfizer.