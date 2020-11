Ladies-Night in Tübingen fällt aus!

Unsere 10. Ladies Night war für den 3. Dezember 2020 in der Bären-Apotheke Tübingen geplant und fällt wie so viele Veranstaltungen der Corona-Pandemie zum Opfer. Kurz vor der Weihnachtszeit war dies stets ein Highlight für die Bären-Apotheken, zu dem sich viele MitarbeiterInnen aus allen drei Bären-Apotheken aus Herrenberg, Tübingen und Rottenburg zum Helfen einfanden. Vor allem unsere Hautpflege- und Kosmetikprofis freuten sich darauf in entspannter abendlicher Atmosphäre die Kundinnen zu beraten und mit den KollegInnen gemütlich den Abend ausklingen zu lassen. Wir alle hoffen nun auf 2021 und geben einen neuen Termin rechtzeitig bekannt.