Apotheken kämpfen täglich mit den Lieferengpässen unzähliger Medikamente – bei rezeptpflichtigen und frei verkäuflichen Mitteln. Für Apotheken-Mitarbeiter*innen ist dies eine schwer erträgliche Situation, schließlich will man den Kunden*innen helfen, vor allem bei wichtigen Medikamenten wie z. B. Antibiotika, Blutdrucksenkern oder Schilddrüsenpräparaten. Im schlimmsten Fall muss das Rezept geändert werden, denn der Rahmen, in dem ein anderes Mittel abgeben werden darf, ist eng gesteckt. Um das zu vermeiden, schickt die Bären-Apotheke z. B. den kooperierenden Kinderarzt-Praxen täglich aktualisierte Listen verfügbarer Antibiotikasäfte. Für die Beratung in der Apotheke braucht es oft viel Geduld seitens der Kunden sowie Aufklärung durch die Mitarbeiter*innen