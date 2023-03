Die Corona-Infektionszahlen sind seit Anfang des Jahres weiter niedrig und die Verläufe in der Regel eher unauffällig. Somit rutscht das Thema für viele weiter in den Hintergrund. Nicht so aber für jene, die nach einer oftmals milden Erkrankung noch wochenlang oder viele Monate unter Long- bzw. Post-Covid leiden. Jeder Tag ist eine Herausforderung und dies ist umso schlimmer, je weniger sich die Öffentlichkeit hierfür interessiert. Zumindest findet man inzwischen zahlreiche Long- und Post-Covid-Ambulanzen in Uni- und Spezialkliniken, aber mit teilweise langen Wartelisten und der Bedarf wächst weiter. Ein großer Teil der Post-Covid-Betroffenen ist aber gesundheitlich so stark eingeschränkt, dass sie kaum. den gewohnten Alltag meistern oder arbeiten können. Statistisch verschwinden die Symptome bei etwa Zwei-Drittel aller Fälle nach rund drei Monaten.