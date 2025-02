Mit Tiefenpeeling ins Frühjahr starten

Porentiefe Reinheit stammte aus einem bekannten Werbeslogan für Waschmittel. Aber auch um den winterlichen Grauschleier der Haut loszuwerden, ist porentiefe Reinheit wichtig Unsere Haut ist bei der Zellerneuerung auf Tiefenreinigung angewiesen. In unserer KosmetikPraxis Tübingen nutzt Petra Klein vor allem das Tiefenpeeling Green Peel. Vor der ersten Frühlingssonne sollte die Regenerationsphase der Haut am besten abgeschlossen sein, denn UV-Strahlung ist der Feind jeder Anti-Aging-Therapie. Deshalb jetzt die Hautzellen zur Erneuerung anregen – unabhängig vom Alter und Hauttyp. Anmeldungen im Februar 25 bekommen für jede GreenPeel-Behandlung 15 % Preisnachlass. Und wer vor der Frühlingssonne auch unerwünschte Haaren loswerden will, der kann sich über 20 % Rabatt auf den 6er-Block zur dauerhaften Haarentfernung freuen.