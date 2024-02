Mit uns per WhatsApp chatten

Selten wird heute noch telefoniert, man chattet, skypt, postet oder verschickt per Messenger Sprachnachrichten. Jetzt kann man auch mit den drei Bären-Apotheken in Herrenberg, Rottenburg und Tübingen per WhatsApp chatten oder direkt Medikamente vorbestellen. Die Zugänge gibt’s über die Chat-Bubble auf unserer Webseite www.pillenbringer.de Zum schnellen Abspeichern kann man hier auch die Banner mit unseren WhatsApp-Nummern oder den dazugehörigen QR-Code nutzen. Schneller und direkter geht es nicht, auch nicht, wenn Sie uns ein Rezept ankündigen wollen. Oder wenn Sie nur nachfragen möchten, wann unser Bote Ihnen die Bestellung vorbeibringt. Wir bleiben auch beim E-Rezept für Sie der schnellste und trotzdem persönliche Ansprechpartner.