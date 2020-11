Mit Vitaminen gegen Corona & Co. rüsten!

Selten war unser Immunsystem so gefordert wie jetzt. Neben den Covid-19-Viren stehen auch Grippe- und Erkältungsviren in den Startlöchern. Wenn es einen trotz AHA-Regeln erwischt, sind unsere Abwehrkräfte gefragt. Sie sind ein entscheidender Faktor im Kampf gegen Covid-19 und sollten entsprechend unterstützt werden. Mediziner rund um den Globus sind dabei in Studien zu untersuchen, welche Mikronährstoffe als zusätzliche Waffen im Kampf gegen das neue Coronavirus am wirksamsten sind. An vorderster Front stehen hier die Vitamine D, A und C, aber auch Selen, Zink und nicht zu vergessen die Omega-3-Fettsäuren. Wofür diese im Einzelnen zuständig sind liest man hier und in unserem aktuellen Patientenratgeber, den man im November in allen drei Bären-Apotheken kostenlos bekommt.