Mitarbeiterinnen bei der Erste-Hilfe-Ausbildung

Im März wurden einige Mitarbeiterinnen vom DRK Böblingen zu Ersthelferinnen ausgebildet. In jeder der drei Bären-Apotheken ist eine durch die Apotheken-Betriebsordnung festgelegte Anzahl an Ersthelfern nötig, die im Ernstfall bei Kunden*innen oder auch Kollegen*innen Erste-Hilfe leisten können. Alle zwei Jahre müssen diese dafür ihre Kenntnisse auffrischen. In der Herrenberger Bären-Apotheke war es wieder soweit. Auch die ehemalige Leiterin unseres Test- und Impfzentrums in Herrenberg, PKA Yeliz Cetin, war diesmal dabei. Der Kurs dauert einen kompletten Tag und umfasst alle notwenigen Maßnahmen zur Sicherstellung der Erst-Versorgung bis zum Eintreffen eines Rettungsteams wie z. B. Lagerung und Wiederbelebung durch Herzdruckmassage, Wundversorgung, das Anlegen von Verbänden sowie die psychologische Betreuung.