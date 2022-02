NAAT-Test als Alternative zum PCR-Test?

Seit Omikron die Infektionszahlen antreibt, reichen die Kapazitäten an PCR-Tests kaum noch aus. Nur noch Infizierte mit einem positiven Antigen-Schnelltest aus einem Testzentrum und besonders gefährdete Personengruppen haben hierauf Anspruch. Das Ergebnis liegt erst nach 24 bis 48 Stunden vor. Schon seit längerem gibt es eine weitere Variante die PoC-NAT-Tests, auch NAAT genannt, der ähnlich verlässlich ist. Die Bären-Apotheke bietet diesen seit Anfang des Jahres im Testzentrum in Herrenberg an und ist gedacht für Personen ohne Symptome und ohne Kontakt zu Infizierten, gültig auch bei PCR-Pflicht. Als Nachweis für Reisen wird er von vielen Ländern nicht akzeptiert. Für alle Tests kann man sich online anmelden über www.corona-schnelltest-gaeu.de