Neuauflage der Ladies-Night am 5.12.24

Nach fünf Jahren Pause freut sich das Kosmetik-Team der Bären-Apotheke auf die 9. Ausgabe der Ladies-Night. Die Pandemie hat uns bei der Neuauflage lange ausgebremst, aber nun es soweit: am 5.12.24 erwarten wir Sie zwischen 18.30 und 21 Uhr in den Räumen der Tübinger Bären-Apotheke und der angrenzenden KosmetikPraxis. Unsere Dermokosmetikerinnen und Herstellerteams beraten sie rund um Kosmetik und Hautpflege. Lassen Sie sich schminken und Profibilder machen – allein oder gemeinsam mit der Freundin, für sich selbst oder als Weihnachtsgeschenk. Und für den kleinen Hunger ist mit Snacks gesorgt. Daneben kann man sich am Kaffeewagen bedienen, einen Glühwein gönnen und auf 20 % Rabatt auf alle vorrätigen Kosmetik-Produkte freuen. Einfach vorbeikommen! Wir freuen uns auf ein volles Haus und viel gute Laune!