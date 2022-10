Neue Corona-Impfstoffe im TIZ in Herrenberg!

Die neuen Omikron-Impfstoffe sind seit Mitte September von der EMA zugelassen und verfügbar. Beide Virustypen, BA.4 und BA.5, sind derzeit in Europa und den USA vorherrschend. Alle neuen bivalenten Impfstoffe zielen auf mindestens zwei Virus-Subtypen ab, reagieren aber auch auf den ursprünglichen Stamm des Coronavirus. In unserem Test- und Impfzentrum in Herrenberg wird mit dem neuen Comirnaty BionTech/Pfizer Original BA.4/5 Impfstoff sowie mit Spikevax BA 1 von Moderna geimpft. Hiermit erfolgen in erster Linie die Boosterimpfungen . Für Erstimpfungen bzw. Grundimmunisierungen werden die Impfstoffe Spikevax von Moderna (bei über 30jährigen) und Comirnaty von BionTech/Pfizer (ab 12 Jahren) verwendet.