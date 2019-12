Neue Weihnachts-Talerprämien 2019

Seit einigen Wochen warten in allen drei Bären-Apotheken neue Advents-Prämien auf fleißige Pillentaler-Sammler. Für 3 Taler gibt es einen Winterkind-Anhänger, für 20 Taler einen Türstopper und für den Designer-Adventskranz braucht man 45 Taler. Plüschige Wichtel und Elche freuen Alt und Jung genauso wie lustige Deko-Weihnachtsmänner. Aber auch für die stimmungsvolle Adventsdekororation ist einiges dabei: Von der Fußmatte mit Rentier, über zahlreiche Kerzenleuchter, Teelichthalter und Stumpenkerzen bis zu Porzellanbechern und Keramik-Dosen. Nicht zu vergessen den Tannenbaumschmuck in Rot, Gold und Weiß. Einfach vorbeikommen und sich seine Lieblingsstücke sichern, denn so manche Prämien sind rasch vergriffen. Alle aktuellen Prämien findet man auch hier als PDF.