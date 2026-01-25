2025 war theoretisch ein gutes Jahr für Migräne-Geplagte – zumindest für jene, die von den neuen Medikamenten profitieren. Die neuen Medikamente machen eine individuell besser angepasste Therapie möglich. Seit seiner Markteinführung trifft dies vor allem auf den Wirkstoff Gepante zu. Er soll Patienten mit chronischer Migräne oder sehr häufigen Migräne-Episoden helfen und wird auch präventiv eingesetzt. Gepante docken an den Botenstoffen CGRP an, die zu Migräne-Anfällen führen und werden insbesondere Patienten verschrieben, bei denen die gängigen Triptane oder auch die bekannte Antikörper-Therapie nicht helfen oder durch bestehende Herz- oder Gefäßprobleme nicht eingesetzt werden dürfen.…