Neuer Abholautomat bei uns in Rottenburg

Nicht jeder schafft es während unserer Öffnungszeiten bestellte Medikamente abzuholen. Wer auch durch unsere Boten selten zuhause erreichbar ist, nutzt gern Abholautomaten als praktische Alternative. Er steht ab sofort bei der Bären-Apotheke Rottenburg auch außerhalb der Öffnungszeiten immer für Sie zur Verfügung. So halten wir die bezahlten Bestellungen für Kunden/innen bereit, die sich bei der Bestellung hierfür entschieden haben. Über einen Code, den wir Ihnen per E-Mail oder SMS zuschicken oder direkt vor Ort in der Apotheke aushändigen, können Sie diesen öffnen und Ihre Medikamente entnehmen. Wir zeigen Ihnen vor Ort gern, wie es funktioniert. Fragen Sie uns einfach. Der Abholautomat ist gut sichtbar in ein Fenster rechts neben dem Eingangsbereich bei den Kundenparkplätzen integriert.