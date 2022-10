Neuer Wandkalender 2023 erhältlich

Seit Ende Oktober liegt wieder unser kostenloser Wandkalender in allen drei Bären-Apotheken zum Mitnehmen aus. Auch 2023 stammen die Motive für das praktische Langformat wieder vom Neustetter Künstler David Thompson, der immer neue regionale Motive entdeckt und in Öl festhält. Der britische Maler lebt schon seit 2013 in Deutschland und hatte im Raum Herrenberg/Stuttgart bereits einige Ausstellungen. Wer sich den Kalender für 2023 sichern will, sollte bald in seiner nächstgelegenen Bären-Apotheke in Herrenberg, Rottenburg oder Tübingen vorbeischauen.