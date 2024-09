Neues Grippe-Virus und Covid-Welle

Viele hüten bei sommerlichen Temperaturen mit Fieber und Erkältung das Bett. Seit Mai verzeichnen Gesundheitsbehörden einen Anstieg an Atemwegsinfekten, darunter auch Covid-19, belegbar durch die zunehmende Viruslast der Abwasserproben. Von gefährlichen neuen Corona-Mutationen ist derzeit aber nicht die Rede. Mehr Sorge bereitet den Infektiologen die Ausbreitung einer neuen Vogelgrippe-Mutation in den USA, die vermehrt unter Säugetieren, insbesondere Rindern auftritt. Es ist denkbar, dass sie auch von Mensch zu Mensch übertragen werden könnte. Das H5N1-Virus ist dem Grippe-Virus sehr ähnlich. In den USA wurden bereits einzelne Menschen hiermit infiziert. Sie sind zwar selten, haben aber durch das häufige Auftreten von Lungenentzündungen oft einen schweren Verlauf. Neue Impfstoffe sind bereits in der klinischen Erprobung. In Finnland werden Personen, die auf Pelztier- und Geflügelfarmen arbeiten oder mit der Entsorgung kranker Tiere zu tun haben, bereits gegen H5N1 geimpft.