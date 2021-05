Neues Testzentrum in der Mehrzweckhalle Herrenberg!

Um noch mehr Menschen ohne lange Wartezeiten einen Corona-Schnelltest in Herrenberg zu ermöglichen, wurde am 12. April die Mehrzweckhalle neben der Stadthalle hierfür geöffnet. Die Anmeldung erfolgt wie bisher für das Testzentrum am Hasenplatz online über die Webseite www.corona-schnelltest-gaeu.de. Der Ablauf erfolgt wie bisher und auf der Webseite beschrieben. Das Testergebnis erscheint via App auf dem Smartphone. Zuvor wurde die Halle für ein Pop-Up-Impfzentrum genutzt. In der Zeit vom 4. bis 7. Mai wird dies reaktiviert, damit die Senioren aus Herrenberg und dem Landkreis hier ihre Zweit-Impfung bekommen können. Vom 3. bis 8. Mai wird dann das Testzentrum am Hasenplatz kurzfristig wieder in Betrieb gehen. Verantwortlich für das neue Testzentrum ist Dr. Vetter von der Bären-Apotheke, Träger ist das Landratsamt Böblingen.