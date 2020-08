Persönliche Hautpflegeberatung bei Petra Klein!

Seit dem Frühjahr entfallen durch Corona unsere beliebten Börlind- und Avène-Beratungstage. Seither kümmert sich Petra Klein als Dermokosmetikerin und Leiterin unserer KosmetikPraxis Tübingen persönlich um individuelle Hautpflegeberatungen. Sie ist nicht nur ein erfahrener Hautprofi, sie kennt auch unser komplettes Produktsortiment und kann so sinnvolle Pflegestrategien für die Kundin bzw. den Kunden entwickeln. Bei Pflegeproblemen sollte man also nicht zögern und sie über unsere Hautpflegehotline 0160-7676701 kontaktieren. Über WhatsApp kann man konkrete Probleme auch per Videotelefonie klären oder man vereinbart einfach einen Termin mit ihr in einer der drei Bären-Apotheken in Herrenberg, Tübingen oder Rottenburg.