Die Impfquote unter Schwangeren ist noch immer geringer als unter Nichtschwangeren, obwohl diese seit April 2021 dringend empfohlen wird und risikoarm ist. Grundsätzlich reduziert die Impfung die Wahrscheinlichkeit sich zu infizieren als auch einen schweren Verlauf. Selbst eine Infektion mit nur leichten Symptomen kann schwerwiegende Folgen wie Frühgeburten haben. Das Risiko steigt vor allem im letzten Schwangerschaftsdrittel mit der Folge von Fehl- oder Totgeburten. Doch nicht nur das Kind ist gefährdet. Bei ungeimpften infizierten Frauen zeigen sich während der Schwangerschaft doppelt so häufig Komplikationen an Herz, Niere oder Lunge. Embolien durch Thrombosen treten sogar dreimal so häufig auf. Eine Infektion während der Schwangerschaft ist also unbedingt zu vermeiden. Ein erhöhtes Risiko von Impfkomplikationen sind durch keine aktuellen Studien bestätigt. Mehr zum Thema in der Juni-Ausgabe der BärenPost